جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التنمية الاقتصادية فى إيطاليا أدولفو أورسو، أن بلاده تعتزم إنشاء ممر لوجيستى للصادرات الأوكرانية، على أن يتم تقديم خطة الممر الجديد فى مؤتمر حول إعادة بناء أوكرانيا سيعقد فى أبريل المقبل فى العاصمة الإيطالية روما.





ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن أورسو قوله إن المشروع يستهدف بناء محطات مدخلات ومخرجات للاقتصاد الأوكرانى فى شمال شرق البلاد، على أن تقيم الحكومة الإيطالية طريق نقل متعدد الوسائط على طول ممر النقل الدولى رقم 5 من فينيسيا وحتى كييف. ومن المتوقع أن يسمح الممر الجديد بنقل الصادرات الأوكرانية، لاسيما الصادرات المعدنية. كما يتضمن المشروع إنشاء منصة لوجستية لتوصيل أوكرانيا بريًا بميناء "إنترموديل" فى مدينة فيرونا الإيطالية ثم توصيلها بموانئ البحر الإيطالية فى الشمال الشرقى فى تريستا وفينيسيا. يشار إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلونى تعهدت، خلال زيارتها الأخيرة لأوكرانيا فى فبراير الماضى، بمواصلة تقديم الدعم لكييف من الناحية المالية والعسكرية، لاسيما تقديم أنظمة دفاع جوى لمساعدتها على صد العمليات الروسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تنشئ ممرا لوجستيا للصادرات الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.