وزير الخارجية التونسى يؤكد قوة العلاقات التى تربط بلاده بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - بعث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، برسالة إلى كافة الأخوة الأفارقة، لبث الطمأنينة بينهم والتأكيد على عمق الروابط بين بلاده ودول القارة الإفريقية.





جاء ذلك فى تصريحات على هامش اجتماع عقده نبيل عمّار، بمقر وزارة الشؤون الخارجية التونسية، بحضور مسؤولين عن الوزارات المختلفة.

وأكد "عمّار" أن تونس بلد عاشت به العديد من الحضارات، مشيرًا إلى قوة العلاقات التى تربط تونس وإفريقيا، قائلاً: "بعثنا برسالة إلى كافة الأخوة الأفارقة؛ لبث الطمأنينة بينهم والتأكيد على عمق الروابط بين تونس وإفريقيا".

وأشار إلى أنه أجرى اتصالات مباشرة مع العديد من الجهات والدبلوماسيين الأفارقة، ليؤكد على عمق الروابط بين تونس وإفريقيا، مضيفًا: "أنه خلال تواجده فى جنيف أجرى أيضًا العديد من الاتصالات مع العديد من الدبلوماسيين، ليؤكد على عمق تلك الروابط، كما عقد مؤخرًا لقاءً مع الدبلوماسيين والسفراء الأفارقة فى تونس من أجل التأكيد على عمق العلاقات التونسية الإفريقية.

وقال وزير الخارجية التونسى: "هناك اتصالات وجهود مستمرة، وبالأمس تم إصدار بيان يوضح القرارات التى اتخذتها تونس بهدف تيسير الإجراءات أمام الأفارقة المقيمين بها، وحماية مختلف الجاليات، وذلك إيمانًا بعمق روابط تونس الأفريقية"، مؤكدًا: "تونس آخر بلد تتهم بالعنصرية"، داعيًا كل تونسى إلى مواجهة تلك الحملة التى تستهدف البلاد.

وأشار إلى أن اتهام تونس بالعنصرية يمس مصلحة البلاد ومصلحة كل مواطن، قائلاً: "الدولة التونسية مسؤولة عن تطبيق قرارات وإجراءات التعامل مع قضية الهجرة".