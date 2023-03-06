العالم اليوم - المغادرة أم البقاء؟ سكان مناطق الزلزال يعيشون الحيرة والفزع

انتم الان تتابعون خبر المغادرة أم البقاء؟ سكان مناطق الزلزال يعيشون الحيرة والفزع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 09:22 مساءً - يطرح تكرار وقوع الهزات الأرضية في بعض المناطق بتركيا وسوريا تساؤلات بشأن مستقبل هذه المناطق من حيث الحياة والسكن فيها.

ورغم طرح مقترحات عدة تتعلق بمواصفات البناء وقدرتها على مقاومة الزلازل، تتزايد الخشية من مسألة تهجير سكان هذه المناطق.

وتزايد الحديث عن الأحزمة النارية، وهي مرتبطة بمناطق حدوث الزلازل والبراكين، وتشمل المناطق التي ضربها الزلزال الكبير في كل من سوريا وتركيا.

فبعد شهر على الكارثة التي أودت بحياة عشرات الآلاف، يتخوف الناس من أن تعرض تلك المناطق مجددا لأحداث مشابهة ومن تحولها لنقاط حمراء غير قابلة للسكن أو المعيشة.

ويجري التساؤل بشأن التعامل مع هذه المناطق وتكوينها، فهل سيجري إفراغها من السكان، أو سيعاد ترميم ما تضرر من أبنتيها.

خبراء يقولون بأنه لا يمكننا منع حدوث الزلازل الطبيعية، ولكن يمكننا التخفيف بشكل كبير من آثارها، من خلال تحديد المخاطر، وبناء هياكل أكثر أمانا، إضافة للالتزام بتشييد العمارات والأبنية وفق مواصفات بناء مناسبة للزلازل، وكذلك توفير التعليم بشأن السلامة والحماية من آثار الزلازل.

وعلى الحكومات وضع استراتيجيات لإدارة الزلازل، واتخاذ تدابير أكثر فعالية ضدها، كإصدار تحذيرات ونشر مكبرات صوت عامة.

بشكل عام، الزلازل هي أحد المخاطر التي من غير المرجح أن تختفي، في حين أنه قد تكون هناك بعض الجهود الطموحة لمنع حدوثها في المقام الأول.

والاستراتيجية الأكثر منطقية بالنسبة للخبراء، هي تحسين التنبؤ بالزلازل، وتطوير الاستجابات الإنسانية لها، وتخفيف الأضرار التي تلحق بالممتلكات والأشخاص.

وفي حديث لبرنامج الصباح الذي يعرض على دوت الخليج، يقول استشاري الهندسة المدنية والمعمارية، محمد بدير: