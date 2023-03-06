17 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

17 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعةشهدت مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة 17 عملا مقاوما ضد قوات العدو الصهيوني ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 17 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها ثلاث عمليات إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات العدو خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا.

وقالت وكالة أنباء " صفا " الفلسطينية نقلا عن المركز أن المقاومين استهدفوا قوات العدو الصهيوني في المناطق الشمالية من مدينة جنين، وقرب مستوطنة "ياكير" في سلفيت.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين، وحكموا مركباتهم في قلقيلية والخليل.

واندلعت مواجهات في 10 نقاط متفرقة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وقلقيلية وبيت لحم وأريحا والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

واشتعلت الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة بالعمليات المؤثرة ضد العدو ومستوطنيه، خلال شهر فبراير المنصرم.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" في تقريره الدوري 1177 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال الشهر الماضي، أدت إلى مقتل ثمانية صهيونيين، وإصابة 43 جنديا ومستوطنا بجراح مختلفة.