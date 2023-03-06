سيرجي لافروف.. نرفض القيم الليبرالية التي يفرضها الغرب على العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 08:27 مساءً - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن بلاده ترفض القيم الليبرالية التي يحاول الغرب فرضها على العالم.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية الروسي أمام مجموعة (روسيا/ العالم الإسلامي)، بحضور سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقال "إن روسيا تدعم التعاون الحضاري مع دول العالم الإسلامي وتعزيز العلاقات السياسة الخارجية".

ولفت لافروف إلى حرص روسيا على الحفاظ على الحضارة والثقافة للشعوب وتطوير المجال الإنساني والاقتصادي مع الدول الإسلامية، مشددا على وقوف موسكو مع تشكيل عالم متعدد الأقطاب عادل مبني على المبادئ وميثاق الأمم المتحدة.