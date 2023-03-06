العالم اليوم - محمد بن راشد يشهد توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 08:20 مساءً - شهد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاثنين، توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن هذه الخطوة، التي جاءت على هامش اجتماع مجلس الوزراء، يأتي في إطار جهود الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال تكامل الخطط مع مستهدفات المسار الوطني للحياد المناخي، الذي تم إطلاقه ضمن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وتحقيقا للمستهدف الطموح، فستعمل حكومة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة وحكومات إمارات الدولة السبع بتعاون فعال، ضمن محاور تخطيط ومواءمة واتباع نهج التميز في تنفيذ ومتابعة مبادرات وإجراءات التخفيف من تداعيات تغير المناخ على التنوع البيولوجي والبيئة والأمن البيولوجي والصحة العامة، لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

وبناءً على الميثاق، وبهدف دعم جهود الدولة في تخفيف حدة تداعيات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف معه بهدف الوصول إلى الريادة العالمية والإقليمية، تعلن اليوم حكومات الإمارات السبع باستمرارها في الالتزام بتحقيق الطموح المناخي المعلن عنه في المسار الوطني للحياد المناخي، وتقرير المساهمات المحددة وطنيا من خلال تطوير خطط عمل وسياسات واستراتيجيات للعمل المناخي في قطاعات النقل والبناء والصناعة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

وتشمل محاور قياس ورصد كمية انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارة، وتحديد الأنشطة والإجراءات التي تولد تلك الانبعاثات المتولدة في الإمارة وتطوير أنظمة وآليات متابعة رصد التقدم المحقق.

وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري: "إننا ندرك أهمية وحتمية مواجهة تحدي تغير المناخي وتداعياته التي تطال الصحة العامة وتوافر الغذاء والمياه والهواء والحياة البرية والتنوع البيولوجي بمشاركة كافة مكونات وقطاعات المجتمع".

وأضافت: "مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) وتماشيا مع عام الاستدامة، فإننا نعتمد في تنفيذ المبادرات بالحلول الابتكارية وأحدث التقنيات المتاحة".

وتابعت: "ومع توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في الدولة، فإننا سنستمر في العمل بجهد على تحقيق مستهدفات الدولة نحو الحياد المناخي، وملتزمون بالمضي قدما في اتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في العمل المناخي العالمي حتى نضمن إيجاد مستقبل أكثر استدامة".

كما سيتم خلال الميثاق، طرح الأفكار والممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة في تبني وتضمين نهج ومبادئ تدابير التخفيف والتكيف مع تغير المناخ في المنظومة التشغيلية للمؤسسات الحكومية.

وذلك بالإضافة إلى إشراك الشباب والمرأة والفئات الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي عند إعداد وتنفيذ تدابير وخطط العمل، ونشر المعرفة وتثقيف المجتمع وتشجيعهم على اقتناء المنتجات والخدمات ذات البصمة الكربونية المنخفضة، وغيرها من المبادرات التي ستساهم في تحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050.