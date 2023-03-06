ولاية كاليفورنيا تحطم الأرقام القياسية في استقبال العواصف الثلجية (صور)

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 07:30 مساءً - تتواصل حالة الطقس السيئة في ولاية كاليفورنيا المنكوبة، مع تعرض جبال سييرا نيفادا إلى الثلج، وباتت على بعد خطوات من تحطيم الأرقام القياسية في العواصف الجليدية.

في نهاية هذا الأسبوع، تساقطت 38 بوصة من الثلوج في جبال سييرا في غضون 24 ساعة فقط، ما رفع إجمالي تساقط الثلوج هذا الشتاء إلى 47.5 قدمًا. تم تسجيل آخر رقم قياسي في شتاء 2016-2017، بحسب شبكة ABC الأمريكية.

وتساقطت الثلوج الخفيفة أيضًا في نهاية هذا الأسبوع في الجبال خارج لوس أنجلوس، في مقاطعة سان برناردينو، أزالت أطقم العمل أكثر من 7.2 مليون ياردة مكعبة من الثلج من الطرق السريعة، أي ما يعادل 2270 حوض سباحة بالحجم الأولمبي.

ومن المتوقع أن تنتهي العاصفة الكبرى التالية لكاليفورنيا في نهاية الأسبوع في شمال الولاية، ومتوقع ايضاً أن يضرب منعطف جوي منطقة سان فرانسيسكو بأمطار غزيرة وجلب حوالي 5 أقدام من الثلج إلى جبال سييرا.