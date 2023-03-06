اشتيه: تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية تعكس نهجها المتطرف

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش وغيره من أعضاء الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ووجودهم وقضيتهم، تعكس نهج الحكومة الحالية المتطرفة.





وشدد اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعى لحكومته فى رام الله - على أن إرهاب المستوطنين فى حوارة وبيتا وبورين وبقية القرى والمدن الفلسطينية محمى من المستوى السياسى والجيش الإسرائيلى، مُشيرًا إلى أن ما يجرى هو إرهاب دولة منظم وممنهج، يتم تنفيذه من خلال عدة أدوات أبرزها المستوطنون. ورحب اشتية، بمواقف الدول التى أدانت إرهاب المستوطنين ضد المدنيين، كما رحب بمواقف الدول التى طالبت بوقف البناء الاستيطانى، وطالب بترجمة هذه الإدانات إلى إجراءات ملموسة لمحاسبة دولة الاحتلال، وتعرية سياستها العنصرية، ووضع مليشيات المستعمرين على قائمة الإرهاب الدولى.

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