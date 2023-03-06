العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يستقبل الرئيس الموريتاني

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 07:23 مساءً - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الاثنين، محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وموريتانيا في مختلف المجالات وفرص تنميتها وتوسيع آفاقها خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وتطلعات شعبيهما الشقيقين. كما تطرق الشيخ محمد والرئيس الموريتاني إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وحضر اللقاء، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني لدولة الإمارات، والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات. وحضر من الجانب الموريتاني الوفد المرافق للرئيس الذي يضم عثمان مامودون وزير الشؤون الاقتصادية وعبد السلام ولد محمد صالح وزير البترول والمعادن والطاقة.

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