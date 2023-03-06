تحذيرات فلسطينية من خطط تقسيم "الأقصى"تصاعدت تحذيرات فلسطينية، اليوم الاثنين، من خطورة مخطط صهيوني، لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، والتخطيط غير المعلن لإقامة كنيس يهودي في الجزء الشرقي من الحرم الشريف.

ونقلت وكالة (معا) الإخبارية عن مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي في بيان له القول :" إن كل ما يجري في الأقصى وما يرافقه من تصريحات صهيونية، إنما يدلل على مخطط سيُفرض على الأرض في المسجد عنوانه فرض التقسيم المكاني على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي في الخليل" .

وحذر الرويضي من أن هذه التصريحات العنصرية ضد الأقصى، ومنها تصريحات المتطرف بن غفير السافرة للتدخل في إدارة المسجد، وفرض إغلاقه، ما يمهد لقيام متطرفين مستوطنين بمجزرة، يلحقها فرض ما يطلقون عليه "الأمر الواقع" الذي يتحدث عنه الساسة الصهاينة تجاوز للوضع التاريخي القانوني القائم في الأقصى.

وذكر الرويضي بإن سلطات العدو وحدها تتحمل مسؤولية التصعيد وتفجر الأوضاع في القدس المحتلة والمنطقة، باستمرار اعتدائها على المسجد الأقصى، مؤكدا موقف القيادة الفلسطينية وتمسكها بضرورة إلزام الاحتلال باحترام الوضع التاريخي القانوني القائم في الأقصى .