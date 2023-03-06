العالم اليوم - موسم الـ"لا منطق".. 7 نتائج صدمت أوروبا

انتم الان تتابعون خبر موسم الـ"لا منطق".. 7 نتائج صدمت أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 06:22 مساءً - سجل ليفربول الإنجليزي مفاجأة غير متوقعة، بانتصاره بسباعية نظيفة، على غريمه مانشستر يونايتد، لتأتي وتضيف "صدمة" جديدة في موسم أوروبي وصفه الخبراء بغير المنطقي.

وتعتبر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد نتيجة "صادمة" في الموسم، ولكنها لم تكن الأولى، حيث سبقتها صدمات أخرى هذا الموسم.

سباعية الهلال

الهلال لم يكن في أفضل حالاته بدوري أبطال آسيا، لكنه صدم الجميع، وحقق الانتصار بنتيجة 7-0، في نصف النهائي، على الدحيل القطري، في أرض الأخير.

يذكر أن 5 من الأهداف جاءت في الشوط الأول، وكانت كفيلة بقيادة الهلال لنهائي العرس الآسيوي، للمرة الثانية على التوالي.

سوبر برشلوني

لم يتوقع أحد أن ينهار ريال مدريد الإسباني تماما، أمام برشلونة المثقل بالمشاكل، في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض.

برشلونة حسم موقعة "كلاسيكو" بنتيجة 3-1، في مباراة سيطر عليها بالكامل، وعاد بعدها بأسابيع لينتصر مرة أخرى على ريال مدريد في معقله، 1-0، وبغياب أبرز نجوم النادي "الكتالوني".

صفعة اليوفي

صفعة الواقع تلقاها يوفنتوس العريق، عندما "سحقه" نابولي بالدوري الإيطالي، بنتيجة 5-1، في يناير.

نابولي يقدم موسما استثنائيا في إيطاليا، ويبدو في طريقه لتحقيق لقب الدوري الثالث في تاريخه.

الملكي وعرش الأنفيلد

آمال كبيرة حملها جمهور ليفربول لتسجيل "الثأر"، والانتصار على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، لكن سطوة "الملكي" آلت دون ذلك.

ريال مدريد انتصر بنتيجة 5-2 على ملعب أنفيلد، بعد أن كان متأخرا بنتيجة 0-2، في واحدة من أكبر مفاجآت الموسم.

سقطة كبير ألمانيا

حقق مونشنغلادباخ الألماني، صاحب المركز العاشر بالدوري، مفاجأة من العيار الثقيل، وهزم زعيم ألمانيا بايرن ميونيخ بنتيجة 3-2، في فبراير.

وكانت هذه الهزيمة الثانية فقط لبايرن في كل البطولات هذا الموسم، والغريب في الأمر إن مونشنغلادباخ عاد الأسبوع الذي تبع الانتصار "الصادم"، وتعرض لهزيمة بنتيجة 0-4 أمام ماينز، صاحب المركز السابع.

مانشستر باللون الأزرق

اكتسح مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3، في ديربي المدينة الشمالية، وسجل صدمة مبكرة لجمهور "الشياطين الحمر" التي كانت تأمل بالعودة للطريق الصحيح.

مانشستر سيتي أنهى الشوط الأول من اللقاء بنتيجة 4-0، وحطم كبرياء مان يونايتد، الذي كان قد انتصر في أربع مباريات متتالية بالدوري، مما منحه الأمل بتجاوز مان سيتي.

صدمة كأس إيطاليا

أضعف أندية إيطاليا أخرج بشكل صادم، زعيم إيطاليا هذا الموسم، نابولي، من بطولة كأس إيطاليا.

كريمونيسي تعادل مع نابولي في الوقت الأصلي، ثم هزمه بركلات الترجيح، وأخرجه من ربع نهائي الكأس. يذكر أن كريمونيسي لم يحقق سوى انتصارا واحدا بالدوري، ويعتبر أسوأ ناد في "سيريا آ" هذا الموسم.