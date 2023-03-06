العالم اليوم - رئيس القضاء في إيران: خلع الحجاب يعني إظهار العداء لبلدنا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 06:22 مساءً - قال رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني أجئي، الإثنين، إن "النساء اللاتي ينتهكن قواعد الزي الإسلامي سيعاقبن".

ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية في إيران نقلا عن المسؤول، إن هذه القاعدة ستطبق رغم احتجاجات على مدى أشهر.

وقال أجئي: "خلع الحجاب مساو لإظهار العداء لإيران وقيمها. من يشاركن في مثل هذا التصرف غير الطبيعي سيعاقبن".