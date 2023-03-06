مستوطنون يقتحمون "الأقصى"نفذ العشرات من المستوطنين خلال اقتحامهم، صباح اليوم الإثنين، لباحات المسجد الأقصى المبارك، جولات استفزازية، وطقوسا تلمودية.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن مصادر محلية قولها ان المستوطنين اقتحموا الاقصى من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة العدو ونفذو جولات استفزازية وطقوسا تلمودية.

وانتشرت قوات شرطة العدو في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

وتأتي هذه الدعوات المتطرفة في ظل تصاعد وتيرة الاقتحامات، واستمرار التحريض ضد المسجد الأقصى، الذي شهد خلال شباط/فبراير الماضي، اقتحام أكثر من 3587 مستوطنا، أدَّوا صلوات تلمودية، وما يسمى بـ"السجود الملحمي" عند أبوابه.