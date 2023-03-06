السلطات البريطانية تصدر تحذيرا من الهطول الكثيف للثلوج

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب الأرصاد أن ارتفاع الثلوج المتساقطة قد يصل إلى 30 سنتيمترا ببعض الأنحاء المنعزلة فى اسكتلندا، فيما أصدرت السلطات الصحية تحذيرا من تعرض الفئات الضعيفة لمخاطر صحية بسبب الطقس، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية.
وتابعت الشبكة أن السلطات حذرت أيضا من احتمال تأثر حركة المرور والقطارات بسبب سوء أحوال الطقس وهطول الثلوج.
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