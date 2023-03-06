العالم اليوم - الإمارات.. خطة لإنشاء شركة إدارة استثمارات مستقلة كبرى

انتم الان تتابعون خبر الإمارات.. خطة لإنشاء شركة إدارة استثمارات مستقلة كبرى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 05:17 مساءً - أعلنت شركة "القابضة" الإماراتية، و"الشركة العالمية القابضة"، عزمهما إنشاء أكبر شركة إدارة استثمارات مستقلة ومتعددة الأصول في المنطقة، لتكون إمارة أبوظبي مقراً لها.

وستتولى الشركة الجديدة إدارة مجموعة من الأصول التابعة لكل من محفظة الاستثمارات البديلة في "القابضة"، ومحفظة أبوظبي للنمو، ومحفظة الشركة العالمية القابضة، بالإضافة إلى رأس مال جديد مقدم منهم ومن قبل مستثمرين جدد لاستخدامه في الاستثمارات الدولية الجديدة.

كما ستنضم شركة "جنرال أتلانتيك"، بصفتها مستثمر وشريك استراتيجي ذو خبرات عالمية لكل من "القابضة" والشركة العالمية القابضة في هذه الشراكة.

وستقوم شركة إدارة الاستثمارات الجديدة المستقلة من خلال مجموعة صناديق استثمارية جديدة، بالاستثمار في الأصول البديلة والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والأسهم المدرجة إما بصفتها شريك محدود في صناديق استثمار عالمية رائدة أو من خلال الاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة والمدرجة أو من خلال الاستثمارات المشتركة مع الغير.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "القابضة" إن الشركة ستسهم في دعم تحقيق "أعلى العوائد المالية على المدى الطويل".

وستتبع الشركة الجديدة نهجاً استثمارياً قائماً بشكل أساسي على الاستثمار ضمن قطاعات متعددة وفي مواقع جغرافية مختلفة لتحقيق أفضل العوائد المالية، حيث ستقوم الصناديق التي تؤسسها بالاستثمار في كافة مراحل طور الشركة، سواءً كان ذلك في المراحل الابتدائية لنشأة الشركة أو المراحل المتقدمة لها بما في ذلك الاستثمار في الشركات القائمة والناضجة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: " تشير الابحاث إلى أن حجم الاستثمارات البديلة سوف ينمو في غضون خمس سنوات. ونعتقد بأن هناك فرصة جديرة للاستثمار على نطاق واسع. ولا مجال للشك في أن هذه الشراكة الجديدة سوف تمكن شركة إدارة الاستثمارات البديلة من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الإقليمية والعالمية، وإدارة رأس المال طويل الأجل نيابة عن مستثمريها، لتصبح الشركة مستثمرًا مؤسسيًا رائدًا وشريكًا مفضلا".

وقال ويليام فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتلانتيك": "إن جنرال أتلانتيك بدأت علاقتها الاستثمارية في الشرق الأوسط منذ عام 2015، ونحن ملتزمون بمواصلة تعميق التعاون والشراكات في المنطقة".

وستتخذ الشركة الجديدة من إمارة أبوظبي مقراً رئيسياً لها، مع نية افتتاح مكاتب إضافية دولية في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا.