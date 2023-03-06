السعودية تُحبط تهريب مخدرات قادمة من الاردن .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 مارس 2023 05:04 مساءً - دوت الخليج :- تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في منفذ الحديثة مع الاردن من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (2,015,116) حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ الحديثة، عبارة عن “طماطم ورمان” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل تجاويف ثمار “الطماطم والرمان”.
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