جدة - نرمين السيد - قال الخبير الاقتصادى، محمد يسلم الفلالى، إن الاقتصاد الروسى بهذه الأجواء العالمية الحالية والمشاكل الجيوسياسية وخاصة أنه طرف فى هذه المشاكل سيتعرض لأزمة قوية، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة على روسيا.





وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب بشاشة "القاهرة الإخبارية": أن "العقوبات مسألة وقت، ولا تفقد مفعولها بمجرد إلغائها وإنما تستمر فترة، وفعلا الاقتصاد الروسى والهدف من العقوبات كان ضرب القدرة الإنتاجية للاقتصاد الروسى، وجعل الحركة الاقتصادية والعلاقة مع الاقتصاد العالمى أصعب". وتابع: "لذلك فمن الصعب على الشركات الروسية التعامل على البنية التحتية المالية العالمية، وكذلك البنية التحتية اللوجستية التى تقودها أوروبا". وأوضح: "كل هذه العوامل أدت إلى الضغط على الاقتصاد الروسى، ومن المتوقع أن نرى فى هذا العام المفعول السلبى للعقوبات على الاقتصاد الروسى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير للقاهرة الإخبارية: مفعول العقوبات على الاقتصاد الروسى سيظهر هذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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