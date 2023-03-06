مراسلة القاهرة الإخبارية: أجهزة تونس تركز جهودها لمواجهة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - قالت نسرين رمضانى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن وزراة الداخلية التونسية أعلنت بالأمس أنها ألقت القبض على مهربين اثنين متهمين بالاتجار فى البشر، وأيضا إلقاء القبض على مجموعة من المهاجرين من دول جنوب الصحراء اجتازوا الحدود التونسية الجزائرية بطريقة غير قانونية.





وأضافت نسرين رمضانى، خلال مراسلتها لقناة "القاهرة الإخبارية": "وزارة الداخلية تصدر بيانات دورية تعلن فيها توقيف وإحباط عمليات ومحاولات اجتياز الحدود التونسية، وأيضا هذا يأتى فى إطار المساعى التى كثفتها السلطات بمختلف أجهزتها لمواجهة مسألة الهجرة غير الشرعية وخاصة الاتجار بالبشر". وتابعت: "وهو ما جاء بالأمس فى بيان رئاسة الجمهورية الذى نشرته وتبنته كل الوزارات ورئاسة الحكومة ما يعنى أن السلطة التنفيذية بكل أجهزتها تتجند فى هذه الفترة، لمواجهة هذه الظاهرة، لأنها تهدد الأمن التونسى وأيضا من جهة أخرى لتوضيح الصورة، وسوء الفهم؛ الذى وقع فيما يتعلق بالموقف الرسمى التونسى، لدخول المهجارين بطريقة غير شرعية لتونس، وهو فى إطار حماية أمنها". وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن "تونس قالت إن هناك من يهدف إلى تشويه صورتها وتوظيف هذا الأمر لإثارة الفتنة، وتشويه صورتها لحسابات سياسية تستهدف رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية ككل".

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