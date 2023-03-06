العالم اليوم - ليفربول يعلن قراره بعد واقعة "المشجع المتهور"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 04:19 مساءً - أعلن ليفربول أنه سيحدد هوية مشجع اقتحم أرض الملعب واصطدم بلاعبي فريقه أثناء احتفالهم بهدفهم السابع أمام مانشستر يونايتد، الأحد، في مباراة تاريخية بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسيعاقبه.

وقال النادي إنه سيمنع المشجع من دخول ملعب "أنفيلد" مدى الحياة، بعد أن كاد أن يتسبب في إصابة أندي روبرتسون.

وأثناء احتفال اللاعبين بالهدف السابع خلال الفوز 7-صفر، ركض المشجع إلى أرض الملعب وانزلق واصطدم بروبرتسون الذي سقط وهو يمسك كاحله، رغم أن اللاعب الاسكتلندي استكمل المباراة.

بيان ليفربول

• "لا يوجد عذر لهذا السلوك غير المقبول والخطير. سلامة وأمن اللاعبين والزملاء والمشجعين أمر بالغ الأهمية".

• "سيتبع النادي الآن إجراءات العقوبات الرسمية الخاصة به، وقد حظر حساب الجاني المزعوم حتى استكمال هذه العملية".

• "إذا ثبتت إدانته بارتكاب جريمة دخول الملعب دون إذن، فستضاف لسجله وسيتم حظره مدى الحياة من أنفيلد وجميع ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز".

• "هذه الأفعال خطيرة وغير قانونية ولها عواقب وخيمة".

وحاول مشرفو الأمن إبعاد المشجع، بينما ظهر الغضب على وجه المدير الفني لليفربول يورغن كلوب عندما حاول مساعد الحكم تهدئته.

وعززت النتيجة آمال ليفربول في إنهاء الدوري بالمربع الذهبي، حيث بات خامسا بفارق 3 نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب، ويملك مباراة واحدة مؤجلة.

وسيلعب ليفربول خارج أرضه في ضيافة بورنموث، السبت.