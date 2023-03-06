غرفة مراقبة مركزية لتسجيل التعامل مع كبار السن على مدار الساعة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 مارس 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج - كشفت وزيرة التنمية الااجتماعية وفاء بني مصطفى عن خطة ستنفذ فورا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي تتعلق بدور ايواء كبار السن . وقالت إن الوزارة تقوم حالياً على دراسة اجتماعية شاملة لكبار السن وأي شخص يقدم طلب رعاية تسهم الوزارة بتغطية جزء كبير من نفقات الخدمة .. وقالت : إننا ننشئ غرفة تحكم ومراقبة مركزية لمراقبة التعامل مع كبار السن على مدار الساعة . وكانت حالات متعددة تم تسجيلها كشفت عن تعامل غير انساني مع هذه الفئة وتم تسجيل اعتداءات متعددة عليهم .

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