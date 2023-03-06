فرق الإنقاذ الروسية تنقذ 40 صيادا فى سخالين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن فرق الإنقاذ، توجهت إلى مكان تواجد الصادين على متن طائرة هليكوبتر من طراز Mi-8، بالقرب من قرية ليسنوى، عقب انفصال طوف جليدى عن الشاطئ، جراء الظروف الجوية الصعبة، والرياح العاتية فى المنطقة.
وأضافت الوزارة، أن عمليات الإنقاذ مستمرة، على طول 2 كيلومتر، من خط انفصال الطوف الجليدى، حيث أفادت الأنباء الأولية بوجود قرابة الـ 50 شخصا فى منطقة الانفصال.
وأظهر مقطع فيديو صورته طواقم الإنقاذ، سير عملهم لإعادة الصيادين العالقين على الطوف الجليدى إلى بر الأمان.
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