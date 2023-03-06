روسيا: العالم الجديد متعدد الأقطاب أكثر تعقيدا.. وهذا يناسبنا

جدة - نرمين السيد - وقال ميدفيديف فى تصريح صحفى اليوم، على موقع حزب السلطة "روسيا الموحدة"، الذى يترأسه: إن "العالم الجديد متعدد الأقطاب سيكون أكثر تعقيدا مقارنة بعالم الدكتاتورية الأحادية أو الثنائية القطبية"، مؤكدا أن هذا يناسب بلاده.

وأضاف: "فى هذا العالم الجديد لن توجد مناطق محظورة للحوار بالنسبة إلى روسيا لأنه لم تكن لدينا أبدا مستعمرات، حيث أسهم الاتحاد السوفييتى بنشاط فى انهيار النظام الاستعمارى فى العالم".

وتابع ميدفيديف: "الآن بإمكاننا مع دول أخرى دق آخر مسمار فى نعش التوجهات الاستعمارية الحديثة للعالم الغربى".