جدة - نرمين السيد - وقال ميدفيديف فى تصريح صحفى اليوم، على موقع حزب السلطة "روسيا الموحدة"، الذى يترأسه: إن "العالم الجديد متعدد الأقطاب سيكون أكثر تعقيدا مقارنة بعالم الدكتاتورية الأحادية أو الثنائية القطبية"، مؤكدا أن هذا يناسب بلاده.
وأضاف: "فى هذا العالم الجديد لن توجد مناطق محظورة للحوار بالنسبة إلى روسيا لأنه لم تكن لدينا أبدا مستعمرات، حيث أسهم الاتحاد السوفييتى بنشاط فى انهيار النظام الاستعمارى فى العالم".
وتابع ميدفيديف: "الآن بإمكاننا مع دول أخرى دق آخر مسمار فى نعش التوجهات الاستعمارية الحديثة للعالم الغربى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: العالم الجديد متعدد الأقطاب أكثر تعقيدا.. وهذا يناسبنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.