الكرملين: استخدام كييف لأسلحة الناتو يدل على تورط الحلف بالصراع

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف- أن الرصاصة التى أصيب بها طفل فى مقاطعة بريانسك الروسية الأسبوع الماضى جراء الهجوم الأوكرانى، أطلقت من أسلحة الناتو، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه على إثر ذلك بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع مجلس الأمن الروسى الهجوم الإرهابى الأوكرانى على البلدة الروسية الواقعة قرب الحدود الأوكرانية فى مقاطعة بريانسك.
وشدد على أن السلطات ستتخذ التدابير اللازمة لمنع وقوع هجمات مماثلة فى المستقبل لها.
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