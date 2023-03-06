وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الزيارة تأتى بعد زيارته إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة فى منطقة دونيتسك، التى تشهد معارك بين الطرفين الروسى والأوكرانى.
وتابع: "كما تفقد المبانى الميدانية التى يتم تجهيزها من قبل القوات الروسية، إضافة إلى بعض المستشفيات الميدانية التى يتم تجهيزها، فمعظم المبانى التى أعلنت روسيا عن إنشائها فى ماريوبول، خصوصا بعد سيطرة روسيا بشكل كامل على هذه المدينة".
واستطرد: "وسائل إعلام روسية أظهرت بعض اللقطات التى تشير إلى أن بعض المبانى تم تسليمها بالفعل إلى سكان مدينة ماريوبول، وإعادة السكان إلى هذه المدينة التى سميت بأم المعارك، وخصوصا أن هذه المدينة تمت بها عمليات عنيفة بين الطرفين الروسى والأوكراني، كما أن هذه المدينة تحتوى على مصنع أزوف ستال الذى عملت روسيا طويلا على السيطرة عليه، والذى كان بداخله قوات تابعة إلى مجموعة أزوف التى تصنفها روسيا بالإرهابية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل القاهرة الإخبارية: زيارة وزير الدفاع الروسى لماريوبول لرفع المعنويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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