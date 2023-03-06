وزير الدفاع الأمريكى: قيمة باخموت فى الحرب رمزية وليست استراتيجية

جدة - نرمين السيد - وقال أوستن - خلال لقائه بجنود أمريكيين فى قاعدة أمريكية بالعاصمة الأردنية عمان، "إنه لن يتوقع ما إذا كانت القوات الروسية ستحتل باخموت أو متى ستقوم بذلك.. وسقوط باخموت لن يعنى بالضرورة أن الروس غيروا مسار هذه المعركة".
وكان أوستن قد وصل أمس إلى الأردن فى مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل عدة دول، حيث تهدف هذه الزيارة للتأكيد على التزامات الولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة تجاه شركائها.
ويحاول الروس منذ أسابيع الاستيلاء على باخموت، ما أدى إلى تدمير المدينة بالكامل تقريبا فى هذه العملية.
وتتعرض باخموت حاليا للضغط من قبل الروس من ثلاث جهات، مع وجود منطقة واحدة فقط إلى الغرب لا تزال تربط المدينة بالأراضى التى تسيطر عليها أوكرانيا.
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