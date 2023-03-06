باحث سياسى يوضح لـ«القاهرة الإخبارية» أسباب تصاعد العنف فى باكستان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية": "خلال الثلاثة أشهر الماضية أوقفت حركة طالبان مسار الهدنة بينها وبين الحكومة من جانب واحد، وأعلنت أنها ستستأنف هجماتها ضد الأهداف الحكومية، والشرطة والجيش الباكستانى".
وتابع أن الحكومة الباكستانية طالبت طالبان بالتريث وعدم مهاجمة الأهداف المدنية والعسكرية، ومحاولة الحوار لعدم العودة إلى مسار الحرب.
وأوضح أن هناك سبب آخر لهذه الأزمة يتمثل فى عدم تعاون حركة طالبان الأفغانية مع الحكومة الباكستانية للحد من نفوذ حركة طالبان الباكستانية فى المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان، والتى تتخذها حركة طالبان الباكستانية معاقل ومراكز انطلاق لها، وتحصل على التمويل والأسلحة من داخل الأراضى الأفغانية وتتسلل للأراضى الباكستانية.
وأشار إلى أن حركة طالبان الأفغانية مختلفة عن حركة طالبان الباكستانية، فالأفغانية تحكم كابول أما الباكستانية تحاول الوصول إلى حكم ذاتى فى مناطق حدودية بين أفغانستان وباكستان، باعتبار أنها تنادى بإمارة إسلامية فى باكستان، وتعتبر الحكومة الباكستانية غير شرعية وأنها لا تطبق الشريعة الإسلامية.
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