زيلينسكى: اتفقت مع القادة العسكريين على استمرار عمليات الدفاع عن باخموت

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أنه تم مناقشة الوضع فى مدينة باخموت مع قادة عسكريين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار عمليات الدفاع عن المدينة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





يشار إلى أن الشهر الأول من عام 2023 شهد دخول قوات العمليات المظلية الروسية المتخصصة فى القتال القادرة على التعامل فى المناطق الجغرافية بـ"باخموت"، وواصلت القوات المظلية السيطرة على المناطق الشمالية ومناجم الملح فى منطقة سوليدار، وبدأت تتوسع لتنجح فى قطع أهم طريق استراتيجى. وتتعرض باخموت حاليا للضغط من قبل الروس من ثلاث جهات، مع وجود منطقة واحدة فقط إلى الغرب لا تزال تربط المدينة بالأراضى التى تسيطر عليها أوكرانيا.

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