العالم اليوم - أولمبياد باريس 2024.. محطة قادمة للأردني زياد عشيش

انتم الان تتابعون خبر أولمبياد باريس 2024.. محطة قادمة للأردني زياد عشيش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 02:16 مساءً - لن تخلو دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس من المشاركات العربية ولن تخلو أيضا من الأثر الأردني الرياضي.

فبعدما تصدر لاعب المنتخب الأردني زياد عشيش (24 عاما) قائمة التصنيف الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للملاكمة، يستعد اليوم للمشاركة في الألعاب الأولمبية، إذ أصبح وصوله للأولمبياد يشكل مصدر إلهام بالنسبة لديه وأملا لمحبيه ومشجعيه.

وقال عشيش لـ"دوت الخليج": تعبت للغاية لتحقيق هذا الإنجاز، والحمد الله تمكنت من الوصول إلى هذه المرحلة.

وأضاف: "إحساس جميل للغاية، من بين 7 مليار تتمكن من حصد المركز الأول، أنا غير قادر على وصف شعوري".

وأكمل: "بدأت القصة عندما قرر أهلي إرسالي إلى نادي الملاكمة في مرحلة الطفولة لتفريغ الطاقة، لكنني أسرت بها واستمريت".

ثاني أردني يتصدر التصنيف العالمي للرياضات الفردية 2023

ويأتي عشيش كثاني أردني يتصدر التصنيف العالمي للرياضات الفردية منذ مطلع العام الحالي، حيث كانت اللاعبة الأردنية جوليانا الصادق نجمة المنتخب الوطني الأردني للتايكواندو، تصدرت قائمة التصنيف العالمي للتايكواندو، يناير العام الحالي، لتصبح بذلك أول لاعبة أردنية تحتل المركز الأول عالميا.

واعتلت النجمة جوليانا الصادق صدارة التصنيف العالمي في وزن 67 كيلوغرام، كما حلت في المركز الثاني بالتصنيف الأولمبي في الوزن نفسه.