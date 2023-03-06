العالم اليوم - بعد فاجعة القطار.. رئيس وزراء اليونان يحدد "جهة التحقيق"

انتم الان تتابعون خبر بعد فاجعة القطار.. رئيس وزراء اليونان يحدد "جهة التحقيق" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 02:16 مساءً - طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الإثنين، من المحكمة العليا إعطاء "الأولوية القصوى" للتحقيقات المرتبطة بحادث القطار في اليونان، وفق ما أعلن مكتبه.

وجاء في رسالة وجّهها ميتسوتاكيس إلى المدّعي العام في المحكمة العليا، "الشعب اليوناني يريد توضيحا فوريا وشاملا للحوادث الجنائية المرتبطة بهذا الحادث المأساوي"، الذي وقع في 28 فبراير وتسبب بمقتل 57 شخصا على الأقلّ وأثار احتجاجات في البلاد.

وحدّدت الرسالة أنّ تحقيق المحكمة في المأساة منفصل عن التحقيق الذي بدأه الخبراء المعيّنون من الحكومة.

وطلب ميتسوتاكيس، الذي من المتوقع أن يسعى إلى إعادة انتخابه في أبريل، الصفح في خطاب رسمي من أسر الضحايا الذين قُتلوا في أسوأ كارثة تشهدها السكك الحديدية في اليونان، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المحتجّين الغاضبين في أثينا واشتبكوا مع الشرطة.

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