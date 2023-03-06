«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن اعتزام لندن سن قانون لوقف عبور المهاجرين

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "رغم التشدد والسياسة المثيرة للجدل بترحيل اللاجئين إلى رواندا لم تفلح لندن فى ردع المهاجرين عن عبور بحر المانش، حيث سجلت أعداد المهاجرين إلى بريطانيا عبر المانش أرقاما قياسية جديدة فى العام الماضى".

وأضاف: "وفى محاولة لردع عمليات العبور كشفت حكومة ريشى سوناك عن اعتزامها سن قانون جديد للحد من المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا على متن مراكب صغيرة من أوروبا عبر القنال الإنجليزية".

وتابع: "وعود كثيرة أطلقتها الحكومة البريطانية بتكثيف الإجراءات للتصدى لتلك المشكلة، بعد أن ارتفعت أعداد الذين يقومون بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أكثر من 45 ألفا فى العام الماضى".

واستطرد: "القانون الجديد المقترح يعنى الحكم بعدم قبول طلبات اللجوء التى يتقدم بها الذين يصلون على متن مراكب هجرة صغيرة، ونقلهم إلى دولة ثالثة آمنة فى أقرب وقت ممكن".

وأوضح: "لقد زاد عدد المهاجرين الذى وصلوا إلى الساحل الإنجليزى إلى أكثر من الضعف فى العامين الماضيين، وكانت معالجة هذه القضية إحدى 5 أولويات رئيسية حددها سوناك فى يناير الماضى".

وأشار التقرير: "كان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد وافق فى العام الماضى على اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا على بعد أكثر من 6400 كيلو متر، والذين قطع كثير منهم هذه الرحلة الطويلة من أفغانستان أو سوريا أو دول أخرى تعانى ويلات الحرب، لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت أمرا نهائيا بحظر أول رحلة كانت مقررة فى يونيو الماضى".