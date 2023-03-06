بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسى خطط منع تكرار حادثة بريانسك

جدة - نرمين السيد - وكانت مجموعة أوكرانية قد تسللت إلى مقاطعة بريانسك الروسية قبل أيام، واحتجزت مواطنين كرهائن، حيث اشتبكت قوات الأمن الروسية مع المخربين الأوكرانيين الذين احتجزوا الرهائن، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية فى ذلك الوقت.

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