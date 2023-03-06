العالم اليوم - 10 مليارات دولار إيرادات "ماجد الفطيم" في 2022.. نمو بـ 12%

انتم الان تتابعون خبر 10 مليارات دولار إيرادات "ماجد الفطيم" في 2022.. نمو بـ 12% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 01:19 مساءً - أعلنت شركة "ماجد الفطيم" عن نمو إيراداتها بنسبة 12 بالمئة إلى 36,3 مليار درهم (حوالي 9.9 مليار دولار) في 2022، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 4 بالمئة إلى 4.1 مليار درهم، مدفوعة بتميز عملياتها التشغيلي والتزامها بالتحسين المستمر لتجارب العملاء من خلال الاستثمارات في التحول الرقمي وتحليل البيانات وبرامج المكافآت.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت أرباحًا صافية في 2022 قدرها 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار) بنسبة انخفاض 2 بالمئة مقارنة بالعام 2021، كما حافظت على ميزانية عمومية متينة بإجمالي أصول تقدر قيمتها بنحو 66 مليار درهم بزيادة 9 بالمئة على أساس سنوي. فيما استقر صافي الدين عند 14.2 مليار درهم.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "نجحت "ماجد الفطيم" في تسجيل معدلات نمو قوية خلال العام 2022، على الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها العالم. ويعود الفضل في ذلك إلى تنوع محفظة أعمال الشركة، كما استفدنا بصورة كبيرة من الحيوية والمرونة التي يتسم بها الاقتصاد في دولة الإمارات. وقد أسهم نشاط محفظة أعمالنا العقارية في خفض الآثار السلبية لتلك التحديات من خلال تقديم أداء متميز، حيث أسهم نشاط محفظة العقارات بنسبة 74 بالمئة من إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين."

وتواصل الشركة الاستفادة من الانتعاش المستمر في مستويات ثقة المستهلكين، وبدى ذلك جليًّا من خلال زيادة أعداد زوار مراكز التسوق ومعدلات إشغال الفنادق وزيارات دور السينما ومواقع الترفيه والتسلية.

واستمر توجه العملاء نحو التسوق من خلال التجارب الرقمية والقنوات المتعددة بالنمو بشكل ملحوظ، ما حفزّ الشركة على مواصلة استثماراتها لتعزيز الاستفادة من القدرات الرقمية المبتكرة للتقنيات الحديثة، بهدف تعزيز خدماتها وتلبية تطلعات العملاء.

وأكدت "ماجد الفطيم" التزامها بتحفيز النمو الاقتصادي والمجتمعي، ودفع التغيير الإيجابي والمستدام على مستوى المنطقة وذلك ضمن التزامها بالوفاء بتعهدها للوصول إلى "المحصلة الإيجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040، بالإضافة إلى التخلص من المواد البلاستيكية أُحادية الاستخدام على مستوى جميع عملياتها بحلول العام 2025.

كما حصل كل من "مول الإمارات" و"مول عُمان" على شهادة LEED البلاتينية، وبذلك يصل إجمالي مساحة الأصول العقارية التابعة لشركة ماجد الفطيم الحاصلة على شهادات اعتماد خضراء إلى 4 ملايين مترًا مربعًا.

وكانت شركة "ماجد الفطيم"، قد وقعت في شهر سبتمبر 2022، اتفاقية للحصول على ثاني قرض لها مرتبط بالاستدامة(SLL) بقيمة 1.25 مليار دولار والذي تم تنسيقه باعتباره تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا (RCF) لتحقيق أهداف الشركة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

أداء وحدات الأعمال

ماجد الفطيم العقارية: سجلت ماجد الفطيم العقارية زيادة في الإيرادات بلغت نسبتها 43 بالمئة إلى 5.8 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 16 بالمئة ووصلت إلى 3 مليارات درهم، مدفوعة بالأداء القوي لأنشطة الفنادق والمجتمعات والعودة القوية للعملاء لزيارة مراكز التسوق، حيث ارتفع إقبال المتسوقين على زيارة مراكز التسوق بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 212 مليون زائرًا، وارتفاع مبيعات المستأجرين بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت إيرادات محفظة الفنادق التابعة لشركة "ماجد الفطيم" بنسبة 48 بالمئة لتصل إلى 671 مليون درهم، مدفوعة بفعاليات مثل إكسبو 2022 دبي، وزيادة الطلب من المملكة العربية السعودية خلال موسم العطلات، وكأس العالم في دولة قطر. وارتفع معدل الإيرادات لكل غرفة فندقية متاحة ومعدلات الإشغال بنسبة 50 بالمئة و 14 بالمئة على الترتيب.

وبالإضافة إلى ذلك، سجل مشروع التطوير العقاري "تلال الغاف" إجمالي قيمة مبيعات بلغت 4.4 مليار درهم خلال العام الماضي، ومع تقدم أعمال البناء، حقق المشروع إيرادات بلغت 1.8 مليار درهم.

ماجد الفطيم للتجزئة: سجلت مبيعات ماجد الفطيم للتجزئة زيادة بنسبة 7 بالمئة في الإيرادات إلى 28 مليار درهم للعام 2022، مدفوعة بعودة ثقة العملاء، ورفع الإجراءات الصحية الاحترازية على مستوى العالم، وعودة أنشطة السفر والسياحة في الدول التي تعمل فيها شركة "ماجد الفطيم". كما سجلت ماجد الفطيم للتجزئة انخفاض في الارباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 14 بالمئة إلى 1.2 مليار درهم.

ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما: سجلت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى 1.6 مليار درهم. وارتفاعًا في الأرباح بنسبة 68 بالمئة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 126 مليون درهم. ويرجع ذلك في الأساس إلى تحسن الأداء بعد تخفيف قيود الإشغال وعودة العروض السينمائية. كما أعقب توقيع الشركة لاتفاقية توزيع مع "وارنر براذرز بيكتشرز"، توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة "يونيفرسال بيكشرز إنترناشونال" حصلت بموجبها على حقوق توزيع أفلام شركة "يونيفرسال بيكشرز" في 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتبارًا من فبراير 2023.

ماجد الفطيم للأزياء: سجلت ماجد الفطيم للأزياء زيادة في الإيرادات بلغت 801 مليون درهم إماراتي بنسبة زيادة 38 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بأداء قوي من جميع علاماتها التجارية. وحققت الشركات التابعة لها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين نموًا بنسبة 317 بالمئة إلى 25 مليون درهم.