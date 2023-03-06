العالم اليوم - كوريا تعلق تسوية منازعات تخص اليابان بمنظمة التجارة العالمية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 01:19 مساءً - قالت كوريا الجنوبية، الاثنين، إنها علقت عملية تسوية منازعات في منظمة التجارة العالمية تخص اليابان، التي تفرض قيودا على صادرات المواد الصناعية الرئيسية.

وقال مسؤول كبير بوزارة التجارة الكورية الجنوبية إن سول لم تسحب النزاع، لكنها ستحاول بدلا من ذلك إيجاد حل من أجل "العودة إلى الوضع الأصلي".

أضاف المسؤول: "إذا لم يتم إحراز تقدم في حل المشكلة، فقد تستأنف عملية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية مرة أخرى".

وقال إن الحكومة اليابانية ستجري حوارا بشأن سياسة إدارة الصادرات قريبا.

ولطالما تعقدت العلاقات بين سول وطوكيو بسبب المظالم المتعلقة بالحكم الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من عام 1910 إلى عام 1945، عندما تم حشد مئات الآلاف من الكوريين للعمل بالسخرة في الشركات اليابانية.

واشتد الخلاف بين البلدين بعد أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في عام 2018 شركتين يابانيتين، هما "نيبون ستيل" و"ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة، بتعويض عمال السخرة الكوريين السابقين أو ذويهم.

وردت اليابان، التي تصر على أن جميع قضايا التعويضات في زمن الحرب قد تم تسويتها بموجب معاهدة 1965، بفرض ضوابط على الصادرات على المواد الكيماوية الحيوية لصناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية في عام 2019.

في وقت سابق، اتخذت كوريا الجنوبية خطوة نحو تحسين العلاقات مع منافستها التاريخية اليابان من خلال الإعلان عن خطة لجمع الأموال المدنية المحلية لتعويض الكوريين الذين حصلوا على تعويضات ضد الشركات اليابانية التي استعبدتهم خلال حكم طوكيو الاستعماري الذي دام 35 عاما.