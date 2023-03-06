رئيس وزراء اليونان يطلب من المحكمة العليا قيادة تحقيق حادث القطار

جدة - نرمين السيد - وكانت سلطات اليونان قررت حبس مدير محطة لاريسا احتياطيا على خلفية حادث القطار فى اليونان، مساء أمس الأحد.

واصطدم قطاران فى اليونان، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، ووقع الحادث فى وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضى، بالقرب من مدينة لاريسا، عندما اصطدم قطار ركاب كان يقل المئات بقطار شحن كان يسير فى الاتجاه المعاكس.