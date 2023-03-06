كييف: إسقاط 15 مسيرة أطلقتها روسيا مؤخرا

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع فى موسكو، اليوم الإثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ثلاثة صواريخ فى منطقة بيلجورد. كما أعلن حاكم بيلجورد إصابة شخص وتضرر خطوط الكهرباء بسبب الصواريخ الأوكرانية.

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