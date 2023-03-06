الاحتلال يهدم منزلين بالقدس بحجة البناء غير المرخص

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة الشعبية فى واد الجوز ببيان، إن تعزيزات عسكرية من قوات الاحتلال اقتحمت الحى، وفرضت طوقا عسكريا على المنطقة، وطلبت من قاطنى المنزلين اللذين يعودان لعائلة مكونة من 20 شخصا، تفريغ محتوياتهما، وقامت بهدمهما، بحجة البناء غير المرخص من قبل بلدية وسلطات الاحتلال.
من جهته، أكد أحد المتضررين من هدم منزله، أن الاحتلال هدم عددا من منازل العائلة فى المنطقة ذاتها منذ عام 2015، لافتا إلى أنهم بذلوا العديد من المحاولات لترخيص هذه المنازل التى تم تشييدها منذ 25 عاما، ولكن بلدية الاحتلال ترفض ذلك.
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