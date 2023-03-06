العالم اليوم - الخبير الهولندي مُصرّ.. ويثير الجدل مجددا بـ"زلزال هائل"

انتم الان تتابعون خبر الخبير الهولندي مُصرّ.. ويثير الجدل مجددا بـ"زلزال هائل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 12:22 مساءً - يستمر خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس في إثارة الجدل بتنبؤاته التي يقول إنها تستند على حقائق علمية.

وفي تغريدة جديدة، أعاد هوغربيتس التذكير بتوقع كان نشره منذ أيام، وتنبأ به بـ"زلزال هائل"، محذراً من أن "تلك التوقعات ما زالت قائمة".

وغرّد هوغربيتس على حسابه بالقول: "لا تزال التوقعات قائمة، ترقبوا.. فقط للتحسّب".

وقبلها، بساعة واحدة، كتب الخبير الهولندي تغريدة أخرى جاء فيها: "إن الادعاء بأنه لا يوجد أساس علمي للتنبؤ بالزلازل هو ادعاء خاطئ".

وقال: "على سبيل المثال، عندما تقول هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن هناك احتمال وقوع هزة أرضية كبيرة بنسبة 7 بالمئة بولاية كاليفورنيا في الثلاثين عاما القادمة، هناك فرق بين التوقع والتنبؤ".

وقد اشتهر هوغربيتس بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المدمر في 6 فبراير الماضي، حيث كان قد نشر تحذيرا بوقوع الهزة الأرضية قبل 3 أيام من وقوعها.