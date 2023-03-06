العالم اليوم - بعد تلقيه "سباعية".. حارس مانشستر يونايتد يخرج عن صمته

انتم الان تتابعون خبر بعد تلقيه "سباعية".. حارس مانشستر يونايتد يخرج عن صمته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 12:22 مساءً - وجه حارس مانشستر يونايتد، دافيد دي خيا، رسالة خاصة إلى جماهير الفريق، بعد الهزيمة "المذلة" التي تعرض لها "الشياطين الحمر" على يد ليفربول بنتيجة 0-7.

وحقق ليفربول الانتصار الأكبر له تاريخيا على غريمه مانشستر يونايتد، بنتيجة 7-0، مساء الأحد، وهي الهزيمة الأثقل لدي خيا شخصيا، بقميص مانشستر يونايتد.

وكتب دي خيا على حسابه بتطبيق إنستغرام: "أعلم أن هذه الرسائل غير محببة في أيام كهذه. الهزيمة مثلت لحظة كارثية وهذه النتائج لا يجب أن تحصل".

وأضاف: "لدينا واجب تجاه هذا النادي، مسؤولية لتمثيل الشعار، لكن لدينا فرص كثيرة قادمة، ومباريات سنخوضها في وقت قريب جدا، وعينا توجيه تركيزنا لتلك المباريات".

وكان مانشستر يونايتد يقدم موسما ممتازا هذا العام، وحقق 11 مباراة متتالية دون هزيمة، حتى ليلة الأحد، عندما هزم بشكل غريب بنتيجة 0-7.