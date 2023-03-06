بدء احتفالات عمان بيوم المدينة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 مارس 2023 12:09 مساءً - دوت الخليج - رعى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة مساء اليوم الخميس، فعاليات افتتاح يوم المدينة الذي أقيم في ساحة الملك فيصل وسط العاصمة عمان.

واشتملت الاحتفالية التي تهدف إلى استحضار تاريخ عمان المدينة، واستشراف مستقبلها ومواكبة تطورها بالمشاريع التنموية والخدمية، على عروض فلكورية ومعزوفات قدمتها فرقة أمانة عمان، والقوات المسلحة، وعرض لخيالة الأمن العام، وفرقة مركز زها الثقافي وتخصيص مساحة احتفالية للأطفال.

ووزع خلال الاحتفالية، نحو عشرة الآف كتاب على المواطنين بشكل مجاني، في مختلف حقول المعرفة، في حين ستوزع يوم الاثنين المقبل نحو 12 ألف كتاب في المكتبات التابعة للأمانة، في مناطق صويلح والهاشمي ومرج الحمام والمقابلين.

وبمناسبة يوم مدينة عمان، أعلنت الأمانة عن إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي للمحترفين والهواة (عمان بعيوننا) والتي ينتهي تسليم المشاركات بها 16 آذار الحالي، وسيتم يوم يوم غد الجمعة تنظيم نشاط رياضي لهواة ركوب الدرجات الهوائية من بداية شارع الستين (دير غبار).

وخصصت الأمانة فعاليات منوعة بمناسبة يوم المدينة التي تم اعتماد 2 آذار من كل عام تاريخًا للاحتفال بها، وتقام على مدار الأيام المقبلة وتشمل فعاليات ثقافية ومجتمعية ورياضية، وافتتاح حدائق بعد أن تم إعادة تأهيلها، وملاعب داخل الأحياء، وستعمل أيضًا على إنارة معالم المدينة (جبل القلعة ، قاعة المدينة ، جسر عبدون ، المدرج الروماني)، فضلا عن دخول المواطنين مجاناً لمتاحف السيارات والدبابات والأطفال وآرمات عمان.

--(بترا)