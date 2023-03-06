بايدن يتعثر مجددا أثناء صعوده الطائرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورصدت كاميرات المصورين لحظة تعثر بايدن على سلم الطائرة إذا حاول فى لحظة من اللحظات أن يصعد السلم دون الاستناد ولكنه تعثر وكاد يهيم على وجه، فتراجع عن عزمه.
وزار الرئيس الأمريكى ألاباما لإحياء الذكرى الـ 58 لـ "الأحد الدامى"، حيث ضرب جنود الدولة المتظاهرين السلميين الذين كانوا يسيرون ضد التمييز.
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