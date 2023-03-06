الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال أربعة، من ضمنهم طفل، فى محافظة "الخليل" الجنوبية، فيما جرى اعتقال شاب من بلدة "عناتا" شمال شرق القدس بوسط الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شابين من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، فيما جرى اعتقال، ثلاثة من محافظة "نابلس" الشمالية، إضافة إلى آخرين فى المحافظة ذاتها جرى اعتقالهم لفترة قبل أن يتم الإفراج عنهم فى وقت لاحق.