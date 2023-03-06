العالم اليوم - أول تعليق من خامنئي على تسميم الطالبات في إيران

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق من خامنئي على تسميم الطالبات في إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 11:19 صباحاً - وصف المرشد الإيراني علي خامنئي، الإثنين، تسميم تلميذات إيرانيات خلال الشهور القليلة الماضية بأنه "جريمة لا تغتفر".

وتأتي تلك الأنباء وسط انتشار لوقائع يشتبه بأنها ناجمة عن "تسميم بفعل فاعل" في أنحاء مختلفة من البلاد، حيث نقل مئات الفتيات إلى المستشفى.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله الإثنين: "على السلطات تتبع قضية تسميم التلميذات بجدية. هذه جريمة لا تغتفر. يجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بقسوة".

وعانت أكثر من ألف فتاة إيرانية في مدارس مختلفة من نوبات "تسمم خفيف" منذ نوفمبر الماضي، وفقا لوسائل إعلام رسمية ومسؤولين.

وأشار بعض الساسة إلى أن جماعات دينية تعارض تعليم الفتيات ربما استهدفت التلميذات.

وامتدت الهجمات، التي بدأت في نوفمبر بمدينة قم وسط إيران، إلى 25 على الأقل من أصل 31 إقليما في إيران.

ودفع ذلك بعض الآباء إلى إخراج أطفالهم من المدارس وتنظيم احتجاجات ضد المؤسسة.