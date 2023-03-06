زيلينسكى: مستعدون لمواجهة أى تهديد خلال الأشهر المقبلة

جدة - نرمين السيد - ودعا الرئيس الأوكرانى، وفقا لوكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الإثنين، مهندسى الطاقة الأوكرانيين والمسؤولين الحكوميين وقطاع الأمن والدفاع لاتخاذ خطوات ملموسة خلال الأشهر الستة المقبلة، لتكون أوكرانيا مستعدة لمواجهة أى تهديد.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة والمسؤولين الحكوميين وقطاع الأمن والدفاع وجميع المشاركين فى تنفيذ المهام ذات الصلة، يجب أن يفعلوا أشياء محددة للغاية، مشددا على أنه من الضرورى تعزيز حماية مرافق الطاقة واستعادة البنية التحتية التى دمرتها الهجمات الروسية على مدار الأشهر الستة الماضية.