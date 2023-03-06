مصرع شخص فى تحطم طائرة بـ نيويورك

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "إن بى سى"، "لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران على الأقل بجروح خطيرة بعد تحطم طائرة صغيرة بالقرب من عدة منازل فى لونج آيلاند". يذكر أن الطائرة كانت تقل 3 أشخاص وتحطمت فى لونج آيلاند، وهى جزيرة تقع غرب مدينة نيويورك.

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