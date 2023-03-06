المجر: عقوبات أوروبا ضد روسيا فشلت فى وقف الصراع بـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير خارجية المجر بيتر زيجارتو، إن الحلول التى تحاول أوروبا إيجادها من أجل حل الأزمة فى أوكرانيا غير مجدية، مشيرًا إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبى فشلت فى وقف الصراع.





وأضاف زيجارتو، أن وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد الذى يمكن أن يضع حدا للنزاع، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبى فرض عشر حزم من العقوبات ضد روسيا وجميعها لم تؤثر عليها بل أضرت بالدول الأوروبية. وتعارض المجر منذ بداية العملية العسكرية فى أوكرانيا فرض عقوبات على روسيا بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، كما أصدر البرلمان أمرًا يحظر إمداد كييف بالأسلحة.

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