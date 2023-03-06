مقتل 9 شرطيين فى تفجير انتحارى بـ باكستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الباكستانية، مقتل 9 شرطيين فى تفجير انتحارى جنوب غرب البلاد، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الباكستانية، مقتل 9 شرطيين فى تفجير انتحارى جنوب غرب البلاد، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وكانت باكستان قد شهدت منذ عدة أيام أيضا تفجيرا فى سوق بمنطقة بارخان بإقليم بلوشستان، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

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