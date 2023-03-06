زلزال جديد يضرب تركيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وسائل الإعلام التركية عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن مركز الهزة خليج إسكندرون فى البحر المتوسط، مُشيرة إلى أنها وقعت على عمق 5.39 كيلومتر تحت سطح البحر، بحسب بيان لإدارة الكوارث التركية.

وفى 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبى تركيا وشمالى سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الضحايا، وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.