«القاهرة الإخبارية»: وزير الدفاع الروسى يزور مدينة ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وتفقد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أول أمس السبت، قوات بلاده المشاركة فى عملية أوكرانيا، حيث تفقد مركز قيادة أحد تشكيلات مجموعة "فوستوك" (الشرق) فى منطقة جنوب دونيتسك، حيث استمع إلى تقرير قائد هذه الوحدة العسكرية عن الوضع الحالى وسير العملية العسكرية.

كما أكد وزير الدفاع الروسى خلال لقائه بالقادة العسكريين فى المنطقة، أهمية ضمان الدعم الشامل لقوات هذه الوحدة، وكذلك ضمان الخدمات الطبية وتنظيم عمل وحدات الدعم، معربًا عن شكره لجميع العسكريين الذين يؤدون مهامهم فى منطقة العمليات الخاصة، وقلد عددًا منهم الأوسمة.