مؤسس «فاجنر» الروسية»: نعانى نقص الذخيرة.. وقد نضطر للانسحاب من باخموت

جدة - نرمين السيد - كشف يفجينى بريجوجين، مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، عن نقص إمدادات الذخيرة التى تحتاج إليها قواته التى تشدد قبضتها على مدينة باخموت الأوكرانية الآن، قائلاً إنه إذا أجبرت على التراجع ستنهار هذه الجبهة بأكملها.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، قال يفجينى بريجوجين، فى مقطع مصور تم بثه فى بداية الأسبوع: "إذا انسحبت فاجنر من باخموت الآن، ستنهار الجبهة بأكملها.. لن يكون الوضع طيبًا لجميع التشكيلات العسكرية التى تحمى المصالح الروسية".

وأشارت "رويترز" إلى أنها لم تتحقق بشكل مستقل من توقيت ومكان تسجيل مقطع الفيديو المنسوب لمؤسس "فاجنر".

وكان بريجوجين، صرح يوم الجمعة الماضى، بأن وحداته "طوقت باخموت فعليًا"، حيث اشتد القتال خلال الأسبوع المنصرم، مع هجوم القوات الروسية من جميع الجهات تقريبًا، ولكنه شكا يوم الأحد من أن معظم الذخيرة التى وعدت بها موسكو قواته فى فبراير لم يتم شحنها بعد.

وخلال مقطع فيديو بثه عبر قناة تيليجرام، قال بريجوجين: "فى الوقت الحالى، نحاول معرفة السبب: هل هى مجرد بيروقراطية عادية أم خيانة؟".

وينتقد "بريجوجين" بانتظام قادة الدفاع بروسيا وكبار الجنرالات، حيث اتهم الشهر الماضى، سيرجى شويجو، وزير الدفاع وآخرين "بالخيانة"، لحجب إمدادات الذخيرة عن قواته.

وفى مقطع مصور مدته أربع دقائق تقريبا، قال مؤسس "فاجنر" إن قواته تشعر بقلق من أن موسكو تريد جعلهم كبش فداء محتمل، إذا خسرت روسيا الحرب.

وأضاف: "إذا انسحبنا، فسندخل التاريخ إلى الأبد، بوصفنا الأشخاص الذين اتخذوا الخطوة الرئيسية نحو خسارة الحرب".