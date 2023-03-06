العالم اليوم - عقب شهر من كارثة الزلزال.. فيديو يظهر مأساة كهرمان مرعش

انتم الان تتابعون خبر عقب شهر من كارثة الزلزال.. فيديو يظهر مأساة كهرمان مرعش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 09:22 صباحاً - أظهرت صور جوية تم التقاطها لمدينة كهرمان مرعش التركية، حجم الدمار الهائل الذي لحق بها بعد مضي شهر على كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وخلَّف دمارا هائلا إثر سقوط آلاف الأبنية، أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.

خصائص زلزال كهرمان مرعش

في 6 فبراير وعند الساعة 04:17 بتوقيت تركيا ثم في الساعة 13:24، وقع زلزالان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات في منطقتي بازارجق وألبستان بكهرمان مرعش.

زلزال بازارجق وقع على جزء من صدع "نارلي" بمنطقة صدع شرق الأناضول، وأثر بشكل كبير على الصدوع الأخرى في المنطقة محفّزا زلزال ألبستان على صدع "جارداق"، علما بأن المسافة بين بؤرتي الصدعين نحو 90 كيلومترا.

وزلزال كهرمان مرعش أصغر قليلا من زلزال أرزينجان عام 1939، والذي كان أكبر زلزال في تاريخ تركيا وبلغت قوته 7.9 أو 8 درجات.

وصف بأنه "متعدد الطوابق" أي ذو قوة تدميرية كبيرة، وقعت هزتان كبيرتان متتاليتان، ما أدى إلى تضرر المباني في الزلزال الأول الذي استمر 75 ثانية فيما انهارت أو زادت الأضرار في الزلزال الثاني الذي دام 25 ثانية، وأثر على منطقة جغرافية شاسعة شملت 10 ولايات يبلغ عدد سكانها نحو 13.5 مليون نسمة في وقت يبلغ فيه عدد سكان تركيا قرابة 86 مليون نسمة.

كما زادت الطبيعة الهشة لبنية التربة من القدرة التدميرية للزلزال، ومع ذلك لا يزال من المبكر إجراء مقارنة واضحة من حيث الخسائر في الأرواح وعدد الجرحى ومعدلات الأضرار، فالأضرار النهائية لا تزال غير معروفة.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، عن رقم مخيف لعدد الزلازل والهزات الارتدادية التي وقعت في تركيا ومحيطها القريب، منذ السادس من فبراير الماضي حتى الرابع من مارس.

وأفادت وكالة الأناضول التركية نقلا عن "آفاد"، أنها رصدت حدوث حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى يوم السبت، في تركيا ومحيطها.

آثار الزلزال في تركيا